Mais uma 'bomba' que atinge a realeza espanhola e que promete vir a dar muito que falar nos próximos tempos...

A revista holandesa Privé publicou fotografias que mostram o rei emérito Juan Carlos I e uma das suas amantes, Bárbara Rey, aos beijos.

Nas imagens, conforme avançado pelo programa espanhol 'En boca de todos', o pai do rei Felipe VI e Bárbara foram 'apanhados' na casa da atriz.

Para surpresa de todos, as fotografias foram providenciadas pelo filho de Bárbara, Ángel Cristo Jr.

As imagens, realce-se, são antigas, tendo chegado a circular em diversos meios de comunicação há anos. Contudo, nunca chegaram a ver a luz do dia… até agora.

Bárbara Rey© Getty Images

A revista conta que na altura, Juan Carlos I foi chantageado pela então amante: "Com estas fotos, o rei Juan Carlos foi chantageado por uma das suas muitas amantes, a estrela de televisão Bárbara Rey. Ela usou o filho, Ángel Cristo JR., com 13 anos, para tirar as fotografias às escondidas".

A publicação nota que o Ángel decidiu abrir 'o jogo' para "se vingar" da mãe, com quem não terá o melhor relacionamento.

A reação de Rey à reportagem não se fez esperar: "Não tenho palavras. Vou fazer o mesmo que fiz até agora, recorrer à justiça. As fotografias são minhas, pertencem à minha intimidade. Quero deixar claro que ele [o filho] nunca tirou estas fotos", garantiu.

A Casa Real espanhola permanece em silêncio quanto ao caso.

A história de vida de Juan Carlos I ficou marcada pelos vários romances que foi tendo, apesar de casado com a rainha Sofía desde 1962. Na lista de amantes incluem-se nomes como a atriz e cantora Sara Montiel, a italiana Raffaela Carrá, a belga Liliane Sartiau, a polémica empresária alemã Corinna zu Sayn-wittgenstein e Bárbara Rey.

