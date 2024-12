Barbara Rey, ex-amante do rei emérito Juan Carlos I, vai dar uma entrevista ao canal de televisão espanhol Telecinco.

O assunto foi comentado no programa 'V+Fama', esta sexta-feira, dia 6. Adriano Silva Martins, apresentador do formato, realçou que Barbara recebeu cerca de 300 mil euros para falar do caso que manteve com o pai do rei Felipe VI.

"O mercado televisivo espanhol é muito diferente do nosso, ninguém fala grátis em Espanha. Se fosse há 10 anos ou há 15 tinham-lhe pago 1 milhão de euros", analisou Adriano.

De notar que Barbara Rey fez correr muita tinta na imprensa cor-de-rosa depois da revista holandesa Privé ter divulgado fotografias nas quais Barbara aparecia aos beijos com o monarca, em 1997.

As imagens foram partilhadas pelo filho de Barbara, Ángel Cristo Jr., sendo que terá sido o próprio a captá-las, alegadamente impulsionado pela mãe.

Cristo contou que teve uma infância difícil e que as imagens serviriam para fazer chantagem ao rei, numa altura em que deixou de ser sustentada pelo mesmo através de uma 'mesada'.

Entretanto foram divulgados áudios de Barbara, na qual esta falava sobre o seu 'affair' com Juan Carlos.

"Sou uma mulher que se dedicou totalmente a ele e não estou disposta a aguentar nem mais um momento para proteger um homem que não o merece", ouve-se nos mesmos.

"E ele que não pense que tenho medo. Vais acabar mal. Vais matar-me, mas não te esqueças que estiveste muito tempo unido a mim e essa morte ficará para sempre unida a ti, e tu unido a mim", atirou ainda.

Espera-se, portanto, que a entrevista dê muito que falar...

Leia Também: Juan Carlos estava com netos em Londres enquanto Felipe VI era 'atacado'