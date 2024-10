No mês de setembro, a revista holandesa Privé publicou fotografias que mostravam Juan Carlos I aos beijos em casa de uma das suas amantes, a atriz Bárbara Rey.

As imagens foram tiradas em maio de 1994 mas, imagine-se, foram agora partilhadas pelo próprio filho de Bárbara, Ángel Cristo Jr.

Até agora, não houve resposta por parte da família real espanhola sobre a divulgação destas imagens, mas a rainha Sofia continua a ser alvo de críticas e humilhações públicas.

Este escândalo real ganhou, entretanto, novos contornos e a amante de Juan Carlos I quebrou o silêncio. Em áudios divulgados pelo jornal espanhol, Okdiario, a atriz revelou que "foi odiada pela rainha até ao topo. Ela usou todos os meios ao seu alcance para dar cabo de mim".

Nos mesmos áudios, Bárbara Rey também afirmou que a rainha Sofia "fez com que ficasse sem trabalho, fez com que me fosse vedado acesso a qualquer ato social".

Os áudios foram discutidos no programa espanhol 'Y ahora Sonsoles', no qual a apresentadora e os comentadores expressaram solidariedade para com a rainha emérita.

Durante a conversa, a jornalista Beatriz Cortázar revelou ainda que foi contactada por Bárbara Rey e deixou uma consideração final: "É totalmente desnecessário difundir estes áudios. Isto é um sofrimento bárbaro para a rainha Sofia".

