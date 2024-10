O rei emérito, Juan Carlos I, continua na mira da comunicação social.

Desta vez, surgiu o boato de que o mesmo terá transferido 45 mil dólares à princesa Diana, no ano da sua morte, para a ajudar a fugir a uma chantagem.

Esta alegação foi feita pela escritora norte-americana, Kitty Kelley, no livro que escreveu sobre os Windsors, publicado em 1997.

Porém, a ligação entre a princesa e o rei voltou à tona esta semana depois das novas polémicas sobre Juan Carlos e as suas ex-amantes. De acordo com a revista Lecturas, Diana terá sido uma delas.

Segundo Kitty Kelley, em 1997, a princesa Diana foi chantageada pelo proprietário do ginásio que frequentava. O homem terá instalado uma câmara para captar e vender imagens da princesa de Gales. Posto isto, Diana terá pedido ajuda ao "seu amigo de longa data", o rei Juan Carlos, que não hesitou em transferir 45 mil dólares para a conta bancária da princesa.

A relação entre Diana e Juan Carlos remonta ao anos 1980, uma vez que a princesa de Gales e o então marido, Carlos, foram recebidos várias vezes pelos reis espanhóis no palácio de Marivent, em Palma de Maiorca.

Nessa altura, os dois casais e os filhos partilharam também as férias com os irmãos da rainha Sofia, Irene e Constantino da Grécia, assim como a pretendente à rainha grega, Ana Maria.



© Georges De Keerle/Getty Images

De acordo com a revista Lecturas, Diana e Juan Carlos terão estabelecido laços próximos ao longo do tempo. O rei emérito e a princesa chegaram a posar para as câmaras com as suas respetivas famílias.

Lady Collin, citada pela revista supra referida, revelou que Juan Carlos flirtava com a Lady Di. "Ela namoriscou com Juan Carlos, mas inocentemente, como qualquer mulher faria - como poderia não o fazer, quando Carlos era como uma pedra de gelo?", explicou.

Diana terá comentado os casos amorosos do rei Juan Carlos com o seu guarda-costas. "Ele é um mulherengo. Sei que é absurdo, mas tenho a certeza de que gosta de mim. Já namoriscou, mesmo em frente à rainha", terá afirmado Diana a Ken Wharfe. "Ele é um galanteador".

Também Juan Carlos se gabava dos seus encontros amorosos com a princesa Diana em conversas com os amigos, apontou a Lecturas. A proximidade dos dois terá irritado a rainha Sofia e o príncipe Carlos, que terá deixado o palácio de Marivent numa ocasião, depois de saber dos alegados avanços de Diana e do rei emérito.

