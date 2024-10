Charlote 'Bowie' Drozd, filha do guitarrista Steven Drozd dos Flaming Lips encontra-se desaparecida desde sábado, 5 de outubro. Foi vista pela última vez a circular no monocarril de Seattle, nos Estados Unidos.

A banda fez um apelo aos fãs, pedindo para que ajudassem a encontrar a jovem de 16 anos.

No Instagram, os membros dos Flaming Lips partilharam uma fotografia de Charlotte e os números de telefone da polícia local e da mãe da jovem, Becky.

"URGENTE!!! Por favor, ajude se puder!!! A filha do Steven (de 16 anos) está desaparecida!!! Ela foi vista pela última vez no Space Needle no sábado de manhã... Vou publicar mais informações assim que puder", pode ler-se na legenda.

A Unidade de Pessoas Desaparecidas designou um detetive para investigar o caso. Enquanto isso, foi classificado como "jovem desaparecida ou fugitiva".

