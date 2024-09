Sofía de Espanha, rainha emérita, encontra-se em Portugal, mais precisamente em Lisboa. Conforme a Casa Real já tinha anunciado esta semana, a viagem da mãe do rei Felipe VI deu-se na sequência de um convite para assistir a uma conferência na Fundação Champalimaud.

‘International Summit on Neurodegenerative Diseases’ é o nome do evento, que decorrerá ao longo do fim de semana e no qual ir-se-ão discutir os mais recentes progressos no combate e tratamento destas doenças.

