Recentemente, Inês Herédia usou a sua conta de Instagram para responder às perguntas de alguns seguidores. Numa delas era questionado se a atriz e a companheira, Gabriela Sobral, estavam a pensar em ter mais filhos.

"Sempre quis ter no mínimo três. Neste momento já não sei bem. A responsabilidade de pôr uma criança no mundo é garantir que temos tempo para as educar e amar. As nossas vidas são muito rápidas, o trabalho consome muito tempo e o tempo é o ingrediente mais importante para a formação de uma criança. Está em aberto essa decisão", confessou a artista.

Importa recordar que o casal tem dois filhos gémeos, Luís e Tomás.

[Resposta dada pela atriz] © Instagram/Inês Herédia

