Os últimos dias de Inês Herédia foram no mínimo preenchidos. A atriz, de 34 anos, fez uma partilha mais pessoal com os seguidores da sua página de Instagram na qual - através de diversas imagens - mostra brincadeiras dos filhos, atividades das quais desfrutou, como uma ida ao teatro, e mesmo as primeiras castanhas do ano que comeu.

"Só se pode andar nos brancos; areia nos pés; pedalar nos karts até começar a chuva torrencial e ir para o cinema instead; quilómetros de bicicleta para descobrir esconderijos; dizemos adeus a mais uns dentes e as primeiras quentinhas do ano a seguir ao teatro", realçou na legenda da partilha.

Recorde-se que Inês Herédia é mãe dos gémeos Luís e Tomás, de cinco anos. A atriz é casada com Gabriela Sobral.

