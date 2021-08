Gabriela Sobral está esta segunda-feira, 2 de agosto, de parabéns e as primeiras horas do dia ficaram marcadas pela declaração de amor que recebeu da mulher, Inês Herédia.

Através das redes sociais, a atriz começou por dedicar à cara metade versos da canção 'Just Like Heaven', da banda The Cure, e deixou-lhe ainda algumas palavras de carinho.

"Feliz ano novo, meu amor, mãe dos meus filhos, Mogli do mar, última a sair da festa, medalha olímpica na categoria de amares o meu desassossego e na de mau feitio pior que o meu", escreveu.

Além do aniversário da companheira, o dia de hoje fica ainda marcado pela administração da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Um momento que Inês Herédia também destacou nas redes sociais.

"Oremos irmãos pela ausência de sintomas que a minha miúda faz anos hoje", afirmou.

Publicação de Inês Herédia© Instagram

Vale recordar que Inês Herédia e Gabriela Sobral são casadas desde 2018. Em dezembro desse ano, deram as boas-vindas aos gémeos Tomás e Luís, que nasceram com recurso a técnicas de procriação medicamente assistida.

