Inês Herédia, de 31 anos, surpreendeu os seus seguidores do Instagram esta terça-feira, dia 27, ao partilhar duas fotografias onde se mostra ao natural.

Nas imagens, a atriz surge sem maquilhagem e desta forma assume as suas encantadoras sardas.

"As minhas sardas saíram do armário", pode ler-se na legenda do registo, que mereceu os mais rasgados elogios por parte dos internautas.

