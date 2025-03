Custodia Gallego está de parabéns nesta sexta-feira, 21 de março, dia em que completa 66 anos de idade. Nas rede sociais, a atriz e colega Inês Castel-Branco fez questão de lhe dar os parabéns publicamente.

Com uma foto das duas, Inês escreveu na legenda:

"Hoje é o dia dela. Há 20 anos que ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Trabalhar com ela é sempre uma inspiração, é uma atriz como poucas tanto na capacidade de trabalho como no talento. Mas isso não interessa nada ao lado do resto tudo. Não preciso de filtros nenhuns com ela.

Na alegria e no luto, nos desgostos e nas danças, nos camarins ou no campo, o que interessa é continuarmos juntas até sermos insuportáveis e só ela me aturar. [...] Já te disse hoje que te amo? Parabéns meu amor", escreveu a filha de Luísa Castel-Branco.

