Inês Castel-Branco faz parte de um conjunto de atores que foi homenageado com o seu nome em calçada, na Freguesia de Santo António, em Lisboa.

A atriz partilhou o momento com os seguidores da sua conta de Instagram.

"Se, há 25 anos atrás, me dissessem que neste dia tão especial ia ter uma calçada com o meu nome na minha cidade e entre vários monstros do teatro, nunca acreditaria. Juro! A primeira pergunta que fiz foi 'se um dia tiver netos, eles ainda vão poder ver isto aqui?' Diz que sim. Estou -me nas tintas para se é ego ou vaidade, mas hoje foi uma tarde bonita para mim. Obrigada à Freguesia de Santo António, ao Vasco Morgado que tanto tem feito pelos artistas e ao Carlos Moedas por nos homenagearem. E o meu nome bem escrito!!! (Só falta salvar os jacarandás!) viva o teatro", lê-se na legenda das fotografias publicadas nesta quinta-feira, 27 de março, Dia Mundial do Teatro.

