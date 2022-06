Inês Abrantes, uma das participantes do último episódio do roast 'Mano a Mano’, saiu em defesa de Ana Garcia Martins.

Em causa está uma piada que ‘Pipoca’ fez sobre o casamento, a qual acabou por ser criticada por Sara Veloso, namorada do ex-marido de Ana, Ricardo Martins Pereira ('O Arrumadinho').

“Não se chateiem com as piadas que dissemos no ‘Mano a Mano’. São piadas, é humor, é suposto rir, descontrair, percebem?”,, começa por referir em vídeos que publicou nas stories da sua conta de Instagram.

“É mesmo para se ofenderem, seja verdade, seja mentira. O que interessa é ter piada”, sublinha.

Entretanto, dá um exemplo para explicar o seu ponto de vista: “Também há pessoas que contam mentiras no dia a dia, como por exemplo dizer que é a fazer abdominais que se perde barriga, e pronto, uns acreditam, outros não e outros riem-se”.

