Foi divulgado um teaser do último episódio de 'Mano a Mano' em que Ana Garcia Martins faz uma piada sobre o relacionamento de Inês Abrantes com Isaac Alfaiate, insinuando que a personal trainer foi a causadora do fim do casamento do ator com Lúcia Garcia. Contudo, no teaser não fica explícito para quem a piada é dirigida e Sara Veloso, namorada de Ricardo Martins Pereira, considerou que era para si.

Sara Veloso começou a namorar com o 'Arrumadinho' pouco tempo depois de este se separar de 'Pipoca' e o relacionamento de ambos chegou a ser tema um stand-up da digital influencer. Meses depois, achando que a piada de Ana Garcia Martins no programa da TVI era sobre si, Sara criticou a comediante na própria publicação do canal.

"Há quem acredite que uma mentira contada mil vezes, torna-se uma verdade. Não acontece. Para estes resta dizer 'perdoa-lhes porque não sabem o que fazem'", escreveu.

© Instagram

As palavras geraram burburinho e levaram 'Pipoca' a esclarecer que a piada foi dita em contexto de roast e foi dirigida a Inês Abrantes. Veja o vídeo na galeria.

