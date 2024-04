Que a televisão é a companhia de muitas pessoas, disso ninguém tem dúvidas. Uma idosa popular no TikTok lembrou-nos a todos da importância que a 'caixa mágica' continua a ter, através de um vídeo muito divertido.

Tiago Pereira, conhecido pelos vídeos que partilha com a tia na rede social da moda, mostrou a familiar a 'falar' com Fanny Rodrigues através do televisor, durante a mais recente emissão do 'Somos Portugal'.

"Olha para mim: para a semana, quero o dinheiro. Para a semana faço anos, quero o dinheiro para mim", diz a idosa, num tom de brincadeira.

Fanny, que foi identificada na publicação, acabou por partilhá-la nas stories do Instagram. Veja na galeria o vídeo.

