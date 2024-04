Fanny Rodrigues mostrou o seu lado de mamã 'babada' numa partilha que fez esta sexta-feira, 19 de abril, na sua página de Instagram. A apresentadora do 'Somos Portugal' mostrou aos seguidores um presente que recebeu do filho, Diego.

"Hoje, não é dia da mãe. Nem dia da mulher. Nem faço anos tão pouco. Mas tenho a sorte de ter um filho que todos os dias me faz sentir a melhor mãe do mundo, a mulher mais especial e dá-me todos os dias mais vontade e força para celebrar a minha vida. A minha existência", nota.

"É a minha pessoa. O melhor que me aconteceu. Por ele, tudo. Sempre e mais um dia", completa.

Recorde-se que Diego, de cinco anos, é fruto do anterior relacionamento de Fanny com João Almeida. Ao que tudo indica, atualmente a ex-'Casa dos Segredos' está a namorar com Jorge Frade, depois de o casal ter dado uma nova oportunidade ao seu amor.

