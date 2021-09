Helena Coelho vive esta segunda-feira, dia 13, um dia especial com a sua estreia enquanto apresentadora dos diários do 'Big Brother'.

Entusiasmada com o desafio, horas antes de ir para o ar, a maquilhadora fez uso das redes sociais para partilhar com os seguidores imagens dos bastidores do programa, mostrando assim a redação onde são tratados os conteúdos do programa (veja na galeria).

Vale referir que Helena Coelho vai dividir o pequeno ecrã com Mafalda de Castro, que já ocupava este papel nas edições anteriores do formato, e com o painel de comentadores.

Este é o segundo desafio em televisão da maquilhadora e digital influencer, que é já apresentadora do 'VivaVida' ao lado de Ruben Rua.

Leia Também: TVI leva a melhor. 'Big Brother' vence audiências em noite de estreia