A TVI pode 'respirar de alívio'... por enquanto. A estreia da nova edição do 'Big Brother', que aconteceu este domingo, 12 de setembro, foi um sucesso. O reality show venceu as audiências "com uma audiência média de 1 milhão e 150 mil espetadores e uma quota de 30,4%", conforme informou a estação de televisão através de um comunicado.

"O programa liderou nas faixas etárias até aos 75 anos, em todas as classes sociais e em todos os géneros. O pico máximo do programa foi atingido às 22h49, com uma audiência de 1.5 milhões de espetadores", acrescenta-se ainda.

Esta é uma edição que trouxe diversas novidades, entre elas a dupla de apresentadores: Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos.

