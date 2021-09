Com Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha no papel da nova dupla televisiva, o 'Big Brother 2021' chegou de novo à TVI com novos concorrentes.

São 20 novos rostos que nos próximos dias vão viver na casa mais vigiada do país.

Ana Barbosa foi a primeira a ser apresentada, seguida seguiu-se os restantes concorrentes, João, Maria Conceição, António, Rita, Lourenço, Joana, Rafael, Letícia, Rui Pinheiro, Yeniffer, Bruno, Aurora, Nuno, Débora, Ricardo, Ana Morina, Rui Baptista, Ana Soares e Fábio. Conheça todos os participantes na galeria.

Na noite deste domingo, 12 de setembro, também foram logo escolhidos os primeiros nomeados desta nova edição do reality show: Ana Barbosa, Aurora, Débora, Fábio, Nuno e Rafael.

O formato regressa com uma nova casa. Veja na publicação abaixo:

