A poucas horas de se estrearem na televisão portuguesa como dupla, Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha usaram as suas contas de Instagram para partilharem o que estão a sentir no dia em que vão pela primeira vez apresentar juntos o 'Big Brother 2021'.

Cláudio Ramos assume "a responsabilidade" do desafio

"Esta fotografia foi tirada quando foram anunciados os novos programas da TVI. O Manel passou a tomar conta das tardes e eu - com a Maria - assumi um horário que foi dele - e da Cristina- tantos anos, tornando-se uma referência nas manhãs da televisão. Lembro-me deste ter sido um dia bonito porque foi o resultado de um caminho que fiz devagarinho mas onde sabia que chegaria. Alguma coisa me dizia que chegaria lá. Ainda que demorasse, ainda que todos me dissessem que era impossível eu sempre achei que acontecia", começa por declarar, lembrando o dia em que posou ao lado daquele que será agora o seu par na apresentação do 'BB'.

"O que eu não sonhava é que menos de um ano depois de termos tirado esta fotografia, estaríamos os dois juntos num Domingo à noite a apresentar o maior formato de entretenimento do mundo. É hoje! Eu e o Manel estamos juntos com o 'Big Brother' para que as suas noites de Domingo sejam perfeitas. Bonitas, animadas, emotivas, curiosas, surpreendentes… como a vida", conta, confessando "a alegria imensa" de estar ao lado de Goucha neste desafio.

"Sinto em cada célula do meu corpo a tranquilidade desta dupla, a responsabilidade deste desafio e a certeza de que a qualquer momento pode ser véspera de Natal… que para mim é das noites mais bonitas do calendário!

Obrigado pela vossa força, pelas mensagens, pelo carinho, pela dedicação… recebo cada energia boa que me chega. Acreditem! Logo à noite, lembrem-se: o que faremos é para que cada um de vocês se sinta feliz. Vai ser uma noite mágica e para isso contamos com todos", termina.

Goucha lembra o primeiro encontro com Cláudio Ramos

Também Manuel Luís Goucha 'abriu' o coração e numa longa publicação falou sobre o desafio que hoje abraça, mas antes recordou o dia em que, há muitos anos, conheceu pela primeira vez Cláudio Ramos.

"Quando o entrevistei na 'Praça da Alegria' há um ror de anos não poderia imaginar que um dia trabalharíamos juntos. À minha frente um jovem inseguro, que alguns terão maltratado, mas a mostrar já ali muita vontade de fazer... e eu tão cheio de mim. Seguimos o caminho, cada um o seu, encontrámo-nos nem uma meia dúzia de vezes em eventos públicos (que me parece que ele também não é muito dado a esses palcos) e atentos ao trabalho, um do outro, fomos percebendo que a Vida se encarrega de nos mostrar o que é o mais correcto. Assim estejamos atentos", conta o rosto das tardes da TVI.

"Aprendi a dividir protagonismo com a Cristina, a escutar os outros com tempo e a vivenciar a festa da partilha. Por certo que o Cláudio ganhou segurança no trabalho que cumpre apaixonadamente e nas verdades que encontrou. É muito mais que a piadola, a graça aparentemente descabida, quem com ele priva garante-mo. Sei da sua Fé, eu que não a tenho, sei da sua exigência para consigo próprio e para com os outros, quando é a sua função que está em causa, sei do brioso pai que é e do amigo que sabe ser", continua.

"Os nossos caminhos encontrar-se-ão esta noite, pela primeira vez, num projecto invejável pela dimensão, pela responsabilidade, até pela controvérsia que espoleta. Desejo-lhe o mesmo que para mim. Que esta noite experimentemos juntos a Alegria. E sendo dois sejamos um", completa.

'Big Brother 2021' estreia logo após o 'Jornal das 8', na TVI.

