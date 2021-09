Vânia Sá, jovem que ficou conhecida junto do público após ter participado no reality show da TVI 'Casa dos Segredos', foi duramente criticada nas redes sociais depois de ter partilhado a sua opinião sobre a nova edição do 'Big Brother', que estrou este domingo, 12 de setembro.

"Primeiro: Gosto muito do Manuel Luís Goucha e do Cláudio Ramos, mas cada macaco no seu galho! Talvez seja parcial nesta opinião, mas a Teresa Guilherme é a rainha dos reality shows e sozinha", começa por dizer.

"Segundo: É suposto os 20 serem um reflexo da sociedade, certo? Assusta-me parecer que agora a diferença é moda e lei. Ser 'normal' é assim tão horrível? Sou super apologista de cada um ser feliz com as suas preferências, mas é quase 'influenciar' toda a sociedade a 'vocês têm que ser diferentes'. Não, não temos que ser porra nenhuma. Temos de ser nos próprios", escreveu no Instagram.

Opinião partilhada pela ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' que gerou uma enorme polémica© Instagram - Vânia Sá

Posteriormente, e depois de ver a polémica gerada no Twitter por causa de tais palavras, Vânia acrescentou: "Comunidade mal amada do Twitter, tenham calma que eu hoje não tenho tempo para vocês! Parem de querer ser as vítimas, os coitados, os anormais [...] sejam normais! Não façam da vossa diferença um problema.

No meu Instagram eu escrevo o que eu quiser, mas como hoje estou sem tempo para tanto ódio vou deixar passar. Eu sou livre de ser o que eu quiser no meu Instagram! Vocês (twitter rules) não podem por falta de quarta classe vir para o meu Instagram insultar-me", termina.

Por fim, Vânia ainda partilhou nas stories do Instagram mensagens insultuosas e as respostas que deu à mesma sobre o assunto. Veja tudo na galeria.

Leia Também: 'Big Brother'. As primeiras impressões de 'Pipoca' sobre os concorrentes