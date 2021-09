Este domingo, 12 de setembro, estreou mais uma edição do 'Big Brother' com uma nova dupla de apresentadores: Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos. Conforme se pôde ver pelo formato, novidades não faltam, no entanto, no que diz respeito aos comentadores escolhidos, as caras já são bem conhecidas.

Segundo um comunicado da TVI, os telespectadores irão contar com as opiniões dos seguintes rostos: Ana Garcia Martins – 'A Pipoca Mais Doce', Andreia Filipe, Cinha Jardim, Flávio Furtado, Helena Isabel, Merche Romero, Quintino Aires, Susana Dias Ramos e Zé Lopes.

Estes poderão ser vistos tanto nos 'Diários' - apresentados por Helena Coelho e Mafalda de Castro - como nos 'Extra', que ficarão a cargo de Alice Alves.

