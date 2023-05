Pouco depois de Ireland Baldwin revelar que foi mãe pela primeira vez, Hilaria Baldwin reagiu à grande novidade.

A atual mulher de Alec Baldwin disse à People: "Estamos tão felizes, tão entusiasmados. Vais fazer-me chorar".

A reação de Hilaria foi conseguida pela revista na PEN Literary Gala, que decorreu na cidade de Nova Iorque na noite de quinta-feira.

De recordar que Ireland é a filha mais velha de Alec, fruto do casamento terminado com Kim Basinger. O ator é ainda pai de Carmen, de nove anos, Rafael, de sete, Leonardo, de seis, Romeo, de cinco, Eduardo, de dois, e Lucia, de dois, do casamento com Hilaria Thomas.

Leia Também: Ireland Baldwin foi mãe pela primeira vez. Alec Baldwin já é avô