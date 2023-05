Alec Baldwin já é avô. A filha mais velha do ator, Ireland Baldwin, foi mãe pela primeira vez.

A figura pública, de 27 anos, deu à luz uma menina que se chama Holland e é fruto da relação com RAC.

Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram que a mamã anunciou a novidade, esta quinta-feira, mostrando uma fotografia em que aparece com a bebé ao colo.

De recordar que foi em dezembro do ano passado que Ireland Baldwin surpreendeu tudo e todos ao anunciar que estava grávida.

Ireland é fruto do casamento terminado de Alec Baldwin com Kim Basinger. O ator é ainda pai de Carmen, de nove anos, Rafael, de sete, Leonardo, de seis, Romeo, de cinco, Eduardo, de dois, e Lucia, de dois, fruto do casamento com Hilaria Thomas.

