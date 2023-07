Frederica Lima e Nuno Homem de Sá parecem focados em trocarem as voltas aos seguidores e, também, à comunicação social, que ultimamente têm criticado. O casal anunciou a separação esta segunda-feira à noite mas, horas depois, voltaram a publicar imagens e vídeos onde surgem juntos.

Na partilha mais recente, a empresária e o ator fazem uma paródia com as declarações de Helena Isabel Patrício no 'TVI Extra', onde a mesma garantiu que uma vizinha viu Frederica a retirar, sozinha, os bens da casa onde morou nos últimos tempos com o ator.

Nesse vídeo, Nuno surge caracterizado de idosa a tentar espiar a casa de Frederica, ao mesmo tempo que ela entra.

Ao ver este vídeo na emissão desta madrugada do programa da TVI, Helena atirou: "São dois palermas, com todo o respeito. Palermas entre aspas, porque o Nuno é nosso colega, uma ator muito conceituado do canal, mas nestas coisas eles são francamente imaturos. Como alguém faz um comunicado a dizer que a relação terminou e depois faz toda esta palhaçada?". Veja abaixo o vídeo em causa.

