Helena Isabel Patrício está no centro de todas as atenções esta sexta-feira, dia 30 de junho, depois de ter protagonizado uma tensa discussão perto de sua casa, na madrugada de ontem.

A comentadora da TVI foi filmada num desacato com a vizinha e o vídeo começou a circular nas redes sociais devido às frases polémicas que é possível ouvir. Em causa estão declarações como "deixam entrar qualquer m**** neste país" e "volta para a tua terra".

Em jeito de reação a estas imagens, Helena recorreu ao Instagram para explicar o que aconteceu, começando por dizer que estava "completamente descontrolada" e que, na sua opinião, "qualquer pessoa ficaria" assim nesta situação.

Helena Isabel relatou que no centro da discussão esteve o facto de se ter indignado com o barulho que alguns jovens estavam a fazer na rua, situação que garante ser recorrente. "Falei em nome de todos os meus vizinhos, que sofrem do mesmo que eu", sublinhou.

"Quando ia apanhar o Uber para vir para a TVI disse a um dos meninos [para fazer menos barulho] e eles disseram 'não fui eu'. Eu disse que sabia qual era a pessoa que estava constantemente a gritar e que tinha de parar com aquilo porque há pessoas que querem descansar", fez notar Helena, que de seguida explicou a discussão.

"A mãe do rapaz, que é uma pessoa super desagradável, começa a falar-me lá de cima e a dizer que o filho tinha de brincar na rua e eu concordo, mas que respeitem quem está à volta", fez notar ainda.

Por fim, Helena garante que "não sabia que estavam a gravar" a situação e que "estava completamente descontrolada" por estar cansada". "É um problema que se vem a arrastar há alguns anos", concluiu.

