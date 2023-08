Helena Costa foi às compras com as duas filhas, Mercedes e Maria do Mar, de quatro anos, e colocou-as dentro do carrinho, tendo gravado um pequeno vídeo.

Nas imagens, que a atriz diz ter visto várias vezes, pode ver-se Maria do Mar a dar um beijinho à irmã, que depois, disfarçadamente, limpa a cara - ainda que também retribua o beijo.

Na legenda do vídeo, a atriz refere que esse também é um gesto que sempre fez e que, tal como acontece com Mercedes, ninguém lho ensinou.

"Eu fazia igual e também não aprendi com ninguém! Só reparei neste pormenor de limpar a cara depois de ver várias vezes o vídeo. Na verdade uma delas deve vir a ficar como eu…", começou por escrever, explicando depois que é algo incontrolável.

"E lá está, já nasce com elas e não se controla… não beber da garrafa ou copo de alguém, não tocar diretamente na comida com as mãos… algumas coisas engraçadas que até é preciso saber lidar para não sentir desaprovação das pessoas", acrescentou ainda a atriz.

