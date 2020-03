Hélder Reis foi um dos convidados especiais de Cristina Ferreira no programa das manhãs da SIC desta quinta-feira. Numa entrevista marcada pela emoção, o apresentador de televisão, de 44 anos, recordou o percurso e a sua incrível história de vida.

Ser apresentador não fazia parte dos seus planos, o caminho começou no seminário e era por aí que Hélder esperava seguir.

"Foi uma decisão minha ir para o seminário aos 12 anos", conta. "Foi difícil, mas fez-me homem muito cedo", confessa, referindo-se às saudades que teve de aguentar durante os 12 anos em que lá esteve.

"Estive a meio ano de ser padre, ainda bem que não cheguei lá", diz, explicando que percebeu mais tarde que este não era o caminho que o faria realmente feliz.

"Não era o meu caminho e para mim não foi inquietante deixar o seminário. Tecnicamente eu poderia ser um bom padre, mas eu acredito que nós podemos fazer o cumprir da igreja diariamente", conta.

Há dois meses o apresentador perdeu o grande pilar da sua vida

Hélder Reis nunca teve grande ligação com a família, com a excepção da mãe. Com a progenitora, o apresentador tinha uma ligação de enorme proximidade. Motivo pelo qual foi com grande dor que há dois meses este se viu obrigado a lidar com a sua perda.

"Deixar de ser filho é tramado, isso para mim é complicado", lamentou, por fim.

Leia Também: Sara Prata confessa que gostava de ter "um Joaquim"