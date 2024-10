Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conheceram esta quarta-feira, dia 2 de outubro, a história do Padre Miguel, um jovem que desistiu da licenciatura para se dedicar ao seminário e, desta forma, tornar-se padre.

No final da conversa, a apresentadora partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um presente que recebeu do convidado.

Conforme poderá ver pela partilha de seguida, trata-se de um fio com uma cruz.

"O padre Miguel deixou-me um mimo", escreveu na imagem.



© Instagram - Cristina Ferreira

Leia Também: Cristina Ferreira usa tendência 'controversa'... Ou se ama, ou se odeia