Cristina Ferreira tem vindo a apostar em visuais de outono para apresentar o programa das manhãs da TVI, 'Dois às 10'. Esta quarta-feira, dia 2 de outubro, a apresentadora deslumbrou com um visual castanho chocolate usando uma das grandes tendências da estação: as saias com peplum.

A tendência, note-se, foi muito usada nos anos 2012/2013 e recuperada agora para a nova estação.

A t-shirt, importa destacar, é da coleção de Cristina com a Spaccio e a saia da Jijil.

Ora veja:



© Instagram - Cristina Ferreira

