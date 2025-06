Cristina Ferreira não precisa de apresentações destacando-se como um dos nomes com mais relevância quando se fala de influência em Portugal. Desde 2002, ano em que se juntou à TVI para apresentar formatos como 'Olá, Portugal' e o 'Extra' do reality-show 'Big Brother', que tem entrado diariamente na casa dos portugueses através da famosa 'caixinha mágica'.

Após vários anos a dar a cara pelo talk show matinal de sucesso ‘Você na TV’, que conduziu durante 13 anos ao lado de Manuel Luís Goucha, a apresentadora decidiu aventurar-se num novo formato que era sucesso internacional: a criação de um blog pessoal. E, em 2013, nasceu o Daily Cristina onde dava a conhecer aquela que era a sua vida fora dos ecrãs e das câmaras.

"A Chiara Ferragni, que esteve aqui hoje, foi a pessoa que me levou até ao digital, ao meu lado fora da televisão", conta sobre este projeto de lifestyle especializado em conteúdos sobre moda, viagens, estilo de vida e ainda partilhas intimistas.

Apesar de admitir que este lado mais irreverente "causou estranheza" junto do público que estava habituado a vê-la apenas através da televisão, a atual diretora de entretenimento e ficção da TVI refere que o blog foi fundamental para transformar o seu nome numa marca de sucesso.

A revista feminina 'Cristina' – editada em Portugal entre 2015 e 2024 – foi o projeto empresarial que se seguiu e que, à semelhança das suas business ventures, tentou marcar pela diferença, pela inovação e pelo impacto. Questionada sobre aquilo que a alimenta, Cristina Ferreira responde sem papas na língua. "A provocação, confesso. Gosto que os projetos que lanço façam barulho."

Exemplo disso também foram as várias edições da Cristina Talks, uma conferência que percorreu diferentes pontos do país onde oradores mistério foram desafiados a partilhar histórias inspiradoras, e mais recentemente a Gira, uma marca portuguesa dedicada à comercialização de produtos de bem-estar feminino. “Eu sou a fábrica. Sou eu que, normalmente, levo o carro”, diz sobre a sua veia empreendedora.

Sonhadora e ambiciosa, refere que grande parte da sua inspiração surge de projetos internacionais que admira e, ao longo dos anos, tem tentado implementar em Portugal com o seu toque pessoal. “Gostava de saber quem é que eu teria sido se tivesse nascido nos EUA”, afirma, entre risos.

Depois da Cristina apresentadora e da Cristina empresária, como é a Cristina influenciadora? “Provocadora”, “original” e “intuitiva” são alguns dos adjetivos que usa para descrever esta sua versão que dá a conhecer através da rede social Instagram. É nesta plataforma, onde já conta com mais de 1,6 milhões de seguidores, que partilha “tudo o que me sai de coração e o que me apetece escrever.” Consciente da comunidade que a acompanha diariamente, afirma que a opinião do público é importante para si. “Eu leio tudo. Todas as mensagens que me chegam.”

Na criação de conteúdos digitais, Cristina Ferreira tem seguido o exemplo de muitas influenciadoras portuguesas, referindo que, muitas vezes, o público que está do lado de lá ainda “não tem noção que um conteúdo demora um dia a gravar.” Questionada sobre o processo de seleção das marcas com quem estabelece parcerias, a empresária refere que tudo se resume a um elemento fundamental: o lado humano.“Hoje em dia, aquilo que me move são as pessoas. Há marcas que podem não ter um impacto tão grande, mas se as pessoas me convencerem do seu projeto, do seu propósito e eu sentir que fazem um bom trabalho, é isso que me convence.” Sobre este tema, considera que ainda há um longo caminho a percorrer do lado das marcas em perceber qual o influenciador ideal para comunicar os seus produtos.

Apesar de tudo, Cristina Ferreira refere que a famosa 'caixinha mágica' ainda é aquilo que faz o seu coração bater mais forte. “Há um encanto na televisão que não há em mais lado nenhum”, explica. Grande parte dessa paixão reside nas histórias e nas pessoas que tem a oportunidade de conhecer. “As histórias comuns são as que mais me inspiram. E são as que se sentam à minha frente. Fazem-me sentir que sou humana como elas”, admite.

Apesar de as comparações serem inevitáveis, dentro e fora do mundo televisivo, Cristina Ferreira reforça a importância da individualidade, da autenticidade e de cada um seguir o seu próprio caminho sem ceder à pressão dos outros. “Diziam-lhe [à apresentadora Isabel Silva] muito ‘Vais ser a próxima Cristina Ferreira’. E eu só queria que lhe dissessem que ela ia ser a próxima Belinha. Aquilo de sermos iguais aos outros não nos vai tornar num ícone.”