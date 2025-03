Com mais de 1,6 milhões de seguidores no Instagram, Cristina Ferreira é uma das personalidades mais influentes das redes sociais. Tendo isto em conta, a apresentadora e empresária foi convidada para participar no ICON e falar sobre marketing de influência.

"Estas são as primeiras confirmações do ICON!", lê-se numa partilha da TVI nas redes sociais.

"Nos dias 4, 5 e 6 de junho de 2025, Lisboa transforma-se no palco mundial para algumas das vozes mais influentes da atualidade para debater a evolução do fenómeno da influência e o seu impacto na sociedade, na economia e nas empresas", completa-se.

Ora veja:

