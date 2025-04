Depois de Cristina Ferreira confirmar a sua presença no evento ICON, uma conferência internacional que reúne as personalidades mais influentes do mundo das redes sociais, eis que Rita Pereira também irá marcar presença.

Na sua página de Instagram, a atriz referiu:

"Super feliz por ser convidada a fazer parte do ICON Conference como speaker e moderadora. Espero ver-vos lá porque vou estar uma pilha de nervos e preciso da vossa energia positiva", escreveu na legenda da partilha.

Nomes como Camila Coelho e Chiara Ferragni também irão marcar presença.

O evento vai decorrer entre 4 e 6 de junho em Lisboa.

Leia Também: ICON. O evento que vai reunir Chiara Ferragni e Cristina Ferreira