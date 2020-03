A preparar-se para ser mãe pela primeira vez, Sara Prata esteve nos estúdios do programa 'Você na TV', da TVI, na manhã desta quinta-feira. A atriz foi recebida por Maria Cerqueira Gomes com alguns pastéis de nata, que foi um dos seus grandes desejos no início da gestação.

De seguida, a apresentadora contou um episódio que aconteceu há cerca de três meses, quando foi almoçar a casa de uma amiga em comum com Sara. Durante a refeição, enquanto os outros acompanharam a mesma com vinho, Sara optou por beber um refrigerante. Maria não desconfiou da gravidez, até porque ainda não conhecia a atriz, mas agora percebe a razão de esta ter optado por não ingerir bebidas alcoólicas.

Na sequência da partilha deste momento, Sara explicou que ao início tentou passar despercebida. Preferiu, durante os primeiros momentos da gestação, guardar segredo de todos, pois queria ter a certeza que estava tudo bem com o bebé.

A atriz recordou ainda que soube que estava grávida durante uma viagem de férias, na companhia do namorado, João Leitão. Com a menstruação em atraso, decidiu fazer o testo, que foi positivo.

Hoje não podia estar mais feliz com esta nova fase e acha que esta etapa chegou na altura certa, sentindo-se uma sortuda.

Os comportamentos durante a viagem não forma alterados, mas claro que tem tomado algumas medidas e cuidados, "especialmente na alimentação".

As mudanças do corpo são notórias e sentidas, "um fenómeno giro" que a artista está aceitar com todo o amor felicidade.

Está praticamente nos cinco meses de gestação, à espera de uma menina, como contou aos fãs no último fim de semana, mais precisamente no Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de março. Com um vídeo onde aparece com o namorado a deitar fumo cor de rosa, foi desta forma que fez o anúncio. "Tentei contar de uma forma pessoal, mas divertida e leve", explicou.

Apesar de estar radiante, não deixa de admitir que gostava de ser mãe de um menino. "Estava preparada para ter um Joaquim", confessou. Sobre o nome da menina, Sara contou que este já estará escolhido, mas prefere manter esta informação em segredo.

Em relação ao companheiro, a atriz disse que o namorado ficou logo 'babado' quando recebeu a notícia que ia ser pai de uma menina.

Neste momento, Sara Prata já está a preparar tudo para a chegada da menina, que irá nascer no final de julho. "Gosto de fazer as coisas com tempo. Não lido bem com a ansiedade", disse.

Com a pandemia do novo coronavírus, a figura pública destacou que vai seguir todas as medidas de prevenção e deixou uma mensagem a todos os portugueses. "Quem puder ficar em casa, fique. Adaptem-se, sejam inteligentes e protejam-se", realçou.

Antes de aceitar o convite para ir aos estúdios da TVI, Sara Prata, conta, falou com a sua médica para perceber se podia estar presente no programa. Após receber 'autorização', a atriz fez questão de se apresentar no 'Você na TV' também para deixar uma mensagem a todas as grávida.

Sara frisou que as pessoas que estão à espera de bebé não pertencem ao grupo de alto risco, mas que correm riscos como todos os restantes cidadãos. Por isso, apelou para que todos os que puderem ficar em casa que o façam, e aproveitem este momento da melhor maneira possível. "Estamos todos em risco, toda a gente tem de ter cuidado", afirmou.

Dando o seu exemplo, a atriz contou que vai aproveitar este momento para cuidar do seu lar "o mais tranquila possível".

Sobre o regresso ao pequeno ecrã, Sara Prata referiu que está pronta para voltar ao trabalho e que irá fazê-lo assim que puder, pois neste momento também quer aproveitar ao máximo esta nova fase.

