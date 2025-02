Sara Prata marcou presença no programa 'Goucha', da TVI, de quarta-feira, 12 de fevereiro. No decorrer da emissão, a atriz foi surpreendida com um vídeo de António Leal e Silva.

O comentador enviou simpáticas palavras à colega, que acabou por revelar que não simpatizava com ele antes de o conhecer pessoalmente e de trabalharem juntos no programa 'Funtástico'.

"Tem sido engraçado… O António era uma personagem muito sensível para mim, que eu não gostava nada", admitiu.

"Não quero o António, eu não quer ser amiga do António...", confessou ter pensado quando soube que iam trabalhar juntos.

"Primeiro dia que o conheço, derreto-me completamente. O António é um amor de pessoa, está sempre preocupado a ser correto e a dizer as coisas certas", disse, dando conta de que mudou "total e absolutamente" a sua opinião.

