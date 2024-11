Depois de Rita Pereira ter tido um gesto que pode ser considerado 'menos simpático' para com António Leal e Silva, no programa 'Funtástico', do passado domingo, dia 24 de novembro, eis que o comentador reagiu nas redes sociais.

Num comentário deixado na sua página de Instagram, uma internauta apontou esse detalhe, ao que o comentador respondeu:

"Isso não é importante, importante é o programa. Eu já a tinha cumprimentado junto aos camarins, ainda sei receber os convidados com tudo o que têm direito."



© Instagram

Rita Pereira aceitou o convite de ser uma das juradas do programa apresentado por Manuel Luís Goucha e, ao surgir em estúdio, cumprimentou com um aperto de mão Sara Prata e João Patrício. Quando chegou a vez de António, este apenas teve direito a um "boa tarde".

