Stevie Nicks convidou Harry Styles a subir ao palco no espetáculo que realizou na sexta-feira, dia 12 de julho, em Londres, para um momento especial.

A artista do grupo Fleetwood Mac juntou-se ao ex-membro dos One Direction nas músicas 'Stop Draggin' My Heart Around' e 'Landslide', como relata a imprensa internacional.

De acordo com o Deadline, Stevie Nicks explicou que pediu a Harry para ajudá-la a comemorar aquele que teria sido o 81.º aniversário da falecida colega dos Fleetwood Mac, Christine McVie. A artista, recorde-se, fazia anos a 12 de julho e morreu no final de novembro de 2022, aos 79 anos.

A atuação, como seria de esperar, foi filmada pela público e não tardou a chegar às redes sociais.

