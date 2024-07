Uma semana preenchida para a princesa Leonor. Depois da entrega dos Prémios Princesa de Girona, na quarta-feira, a filha mais velha dos reis de Espanha viajou esta sexta-feira, dia 12 de julho, até Portugal.

Esta é a sua primeira viagem oficial ao estrangeiro como herdeira do trono, tendo sido Lisboa o destino escolhido para se encontrar com Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Para esta ocasião importante, a escolha foi um fato vermelho da Carolina Herrera, composto por um blazer (no valor de 790 euros) e calças a combinar (que custam 390 euros), segundo a Hola!. O look ficou completo com um top branco, dando assim um toque mais jovem, e sapatos nude de salto alto.

A Hola! destaca ainda que a cor vermelha é a preferida da sua mãe, Letizia, considerando até que o look pode ser uma homenagem à rainha.

Veja o visual nas fotografias da galeria, que foram captadas no momento em que a princesa Leonor deixou Espanha para viajar até Portugal.

