A princesa Leonor já deixou Espanha para rumar até Portugal, e foram publicadas imagens deste momento nas redes sociais.

A filhas mais velha dos reis espanhóis deixou o Aeroporto de Madrid Adolfo Suarez-Barajas esta sexta-feira, dia 12 de julho, e seguiu para a sua primeira viagem ao estrangeiro, acompanhada do Ministro dos Negócios Estrangeiros, da União Europeia e da Cooperação do Reino de Espanha José Manuel Albares, como comunicou a casa real.

A princesa das Astúrias, recorde-se, vai encontrar-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, esta sexta-feira, dia 12 de julho.

A razão desta deslocação a Portugal? Além de "refletir e fortalecer os laços de fraternidade e proximidade que unem os dois países", sabe-se que o 'foco' vai estar na proteção do ambiente e na conservação dos oceanos, "temas prioritários para Portugal e Espanha".

Esta viagem acontece depois de a princesa ter marcado presença nos Prémios Princesa de Girona, na quarta-feira. Leia Também: As imagens do vestido com transparência e o discurso de Leonor