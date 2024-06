O príncipe Harry foi convidado para o casamento de Hugh Grosvenor com Olivia Henson, que vai acontecer na sexta-feira, dia 7 de junho, na Catedral de Chester, em Inglaterra. No entanto, o filho mais novo do rei Carlos III teve de recusar.

A revista People confirma que o convite foi feito ao duque de Sussex mas que será difícil para Harry marcar presença. Ainda assim, o noivo percebeu a dificuldade do duque em estar presente e foi um "entendimento entre dois amigos", como descreveu uma fonte próxima aos noivos.

Harry, no entanto, envia "o seu amor, apoio e admiração para o casal" no dia do casamento, disse ainda a fonte à People.

De recordar que Hugh é padrinho do filho mais velho de Harry e Meghan Markle, o príncipe Archie, de cinco anos, assim como do filho mais velho do príncipe William e Kate Middleton, o príncipe George, de dez anos.

Espera-se que o príncipe William, irmão mais velho de Harry, não só esteja no casamento do duque de Westminster, como também irá ter um papel de destaque no enlace. Espera-se que William receba os convidados na igreja e que os acompanhe até aos seus lugares.

