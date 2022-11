Vários meios de comunicação noticiaram que o príncipe Harry e Meghan Markle não deverão passar o Natal este ano com a família real britânica. Em causa estará o lançamento do polémico livro de memórias do príncipe - ‘Spare’ - que está previsto para 10 janeiro (um dia depois do 41.º aniversário de Kate Middleton).

O jornal britânico The Sun avança que os duques de Sussex “não têm planos” de regressar ao Reino Unido em breve, sendo que uma fonte chega a dizer que a relação entre Harry, Meghan e a restante família nunca esteve tão mal.

Por seu turno, o autor real Tom Bower acrescentou: “Imagino que o rei Carlos tenha sido avisado de que qualquer retaliação não iria ser bonito. Tudo o que ele pode realmente fazer é reter os títulos dos netos, o Archie e a Lilibet. No máximo, suponho, poderia retirar os títulos do Harry e da Meghan, mas isso é muito drástico. Não sei o que mais poderá fazer. [Se o livro] é tão mau como eu penso que é, então o Harry e a Meghan tornaram-se completamente desonestos. O melhor que a família poderá fazer é cortar relações com eles”.

Este será o primeiro Natal que a família passará sem a presença de Isabel II, que morreu em setembro. As festividades, como manda a tradição, acontecerão em Sandringham com o novo rei, Carlos III.

