Um dos momentos que o príncipe Harry irá abordar no seu livro de memórias será a caminhada que fez atrás do caixão da mãe, a princesa Diana, quando tinha apenas 12 anos.

Em 'Spare', livro que será lançado em janeiro, o duque recordará o dia do funeral da mãe, assim como este momento marcante no qual esteve acompanhado pelo irmão, o príncipe William (com 15 anos à época), o pai, príncipe Carlos, o avô, príncipe Filipe, e ainda o tio, Charles Spencer.

"Foi uma das imagens mais vistas do século XXI: dois jovens rapazes, dois príncipes, a caminhar atrás do caixão da mãe enquanto o mundo assistia em lamento - e horror. Enquanto Diana, princesa de Gales, era enterrada, milhares de milhões de pessoas refletiam sobre aquilo que os príncipes deverão ter pensado e sentido - e de como seriam as suas vidas a partir dali", informou a editora num comunicado.

