Harry e Meghan Markle mudaram-se recentemente do Canadá para Los Angeles, lugar onde começarão uma nova vida depois de se terem afastado da família real britânica. Ainda assim, todos os cuidados são poucos, como tal o casal decidiu tomar as precauções necessárias para manter a sua segurança e a do filho, o pequeno Archie.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, os duques de Sussex contrataram "antigos soldados da Força Aérea britânica" para substituir os que tinham anteriormente.

Conforme adianta a publicação, os dois recorreram aos serviços de uma empresa que já teve como clientes Angelina Jolie e Brad Pitt. Madonna também está na lista.

"O Carlos (pai do príncipe Harry) concordou em fazer uma 'contribuição privada' aos Sussex. Não será revelado quanto e para o que será usada, mas acredita-se que seja à volta de 2 milhões de libras (aproximadamente, 2,6 milhões de euros)", afirmou uma fonte ao jornal, sublinhando que não seria nenhuma surpresa se tal fosse gasto em segurança.

Leia Também: 'The end'. O adeus oficial de Meghan e Harry ao núcleo sénior da realeza