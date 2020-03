Chegou o dia. Esta terça-feira, dia 31, Meghan Markle e o príncipe Harry deixam oficialmente de pertencer ao núcleo sénior da realeza britânica.

A decisão foi anunciada no início do ano, após cerca de um mês e meio afastados da vida pública. Refugiados no Canadá com o filho, Archie, de 10 meses, os duques de Sussex decidiram colocar um ponto final nas polémicas e tensões que marcaram a sua experiência enquanto casal da realeza ao afastarem-se da monarquia.

O início da nova vida longe dos holofotes dá agora os primeiros passos. Depois de alguns meses no Canadá, acabam de se mudar para os Estados Unidos, onde Meghan tenta reintegrar-se no meio de Hollywood.

As relações, sobretudo com o príncipe William e Kate Middleton, saem beliscadas. A decisão, tão controversa, continua a ser alvo de críticas - mesmo depois da rainha Isabel II demonstrar o seu total apoio. Mas nada os demove da ideia de continuar.

Neste dia em que dizem o adeus oficial, recordamos as imagens mais marcantes do conto de fadas dos duques de Sussex.

