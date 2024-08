As divergências entre o príncipe Harry e Meghan Markle com a família real britânica ainda não foram resolvidas.

Segundo a editor de realeza Svar Nanan-Sen, a relação entre as duas partes está em "frangalhos", conforme destacou em declarações no podcast 'GB News' The Royal Record'.

"A qualquer evento que Harry for [ao Reino Unido] haverá a questão: irá ver o rei? Irá ver o príncipe William?", notou.

"É a mesma história de família que se repete. (…) Claramente o príncipe Harry sente-se magoado pela família, sente que a sua segurança foi posta em causa, que foi prejudicado", completa.

Na visão de Nanan-Sen há uma grande expectativa à volta da resolução da situação, especialmente porque Harry colocou em tribunal a questão da segurança.

Recorde-se que Harry, filho mais novo do rei Carlos III, iniciou a ação judicial depois de o Ministério do Interior, responsável pelo policiamento, ter decidido em 2020, que não receberia segurança policial pessoal enquanto estivesse no Reino Unido, uma vez que abandonou o núcleo senior da família real.