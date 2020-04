O programa que ocupa as manhãs da TVI segue-se com Manuel Luís Goucha à frente do mesmo, em direto nos estúdios, com o mínimo de pessoas possível.

E durante a emissão desta segunda-feira, houve uma partilha do apresentador que não passou despercebida.

Após conversar com Miguel Guimarães, o Bastonário da Ordem dos Médicos, através de uma videochamada, Goucha aproveitou para agradecer a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente da pandemia da Covid-19.

"Agradeço a todos os profissionais de saúde aquilo que estão a fazer por nós", disse, acrescentando de seguida: "Eu sei o que digo porque já tive um médico que já me salvou a vida duas vezes e, por isso, eu confio nele cegamente".

Goucha apelou ainda aos telespectadores para, se puderem, juntarem-se a uma campanha da Ordem dos Médicos, que pretende angariar fundos para adquirir material de proteção e ventiladores para ajudar no combate à Covid-19.

Leia Também: Infetado com Covid-19, jornalista da TVI afirma: "Sentia-me num filme"