Manuel Luís Goucha está a poucas semanas de se lançar num novo desafio!

O apresentador da TVI está prestes a estrear o programa 'Soma e Segue', um game show que promete divertir os telespectadores do canal de Queluz de Baixo e que susbtitui o seu atual formato, 'Goucha'.

"As perguntas são de cultura geral, mas as respostas são sempre um número! ​​​​No novo concurso das suas tardes, Manuel Luís Goucha tem muito dinheiro para dar... mas só a quem arriscar com um palpite certeiro. ​​Entusiasmados? Nós também! ​​Estreia em junho, na TVI", pode ler-se na publicação do Instagram do canal.

