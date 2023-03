Catarina Gouveia não podia estar mais feliz na companhia da filha, Esperança, que vai completar um ano em maio. A atriz tem partilhado no Instagram vários momentos vividos com a menina, e as férias nas Maurícias não podiam ficar de fora.

Ainda na manhã deste sábado, a mamã 'babada' voltou a dar novidades com um amoroso vídeo em que aparece com a bebé no meio da praia num cenário paradisíaco.

"Um cafuné emaranhado de carinho, num colchão de areia branca, com um mar azul turquesa aquecido a 29°C, aos nossos pés. Há sonhos melhores?", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

De recordar que a pequena Esperança é fruto do casamento de Catarina Gouveia com Pedro Melo Guerra. O casal deu o nó em 2020.

