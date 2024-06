Quando tornou público o seu diagnóstico de cancro, Kate Middleton revelou que iria fazer tratamentos de "quimioterapia preventiva".

Há meses afastada da exposição pública, a princesa de Gales tem visto o seu nome envolvido em diversas especulações sendo que uma das mais recentes dá conta que estará nos Estados Unidos a ser tratada.

Os rumores 'inundaram' o TikTok passando para o fórum Reddit, onde se notou que Kate estará no renomado MD Anderson Cancer Center em Houston, Texas.

No entanto, até ao momento não surgiram imagens da princesa no local e contactada pelo ET a clínica não confirmou estas informações.

"Devido às leis de privacidade, não podemos confirmar ou desmentir se alguém é paciente na MD Anderson", respondeu um representante.

Recorde-se que Kate revelou estar a batalhar contra a doença através de um vídeo divulgado em março. Pouco tempo antes tinha sido submetida a uma cirurgia abdominal.

Leia Também: "Tenho muita pena". Kate Middleton lamenta ter falhado evento militar