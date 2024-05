Equipa que ganha não mexe. É assim que pensa a TVI, que este fim de semana volta a apostar numa gala dupla do 'Big Brother'.

Na programação do canal é possível ver que o reality show já faz parte da grelha do próximo sábado. A gala será emitida perto das 21h40. No dia seguinte, no domingo, Cláudio Ramos volta a conduzir uma nova gala. Big Brother.

Não se sabe, no entanto, se ambas as galas terão expulsões e 'curvas da vida', à semelhança do que aconteceu no fim de semana passado.

Vale recordar que o 'Big Brother' deu à TVI a liderança nas audiências no sábado e domingo anteriores.

